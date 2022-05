Ex di Non è la Rai fa un appello a Signorini: “Vorrei fare il GF Vip e raccontare la mia malattia” (Di sabato 21 maggio 2022) Dopo Pamela Petrarolo attuale concorrente dell’Isola dei Famosi e Miriana Trevisan con Maria Monsè, ex Vippone nell’ultima edizione del reality più spiato d’Italia, un’altra ex ragazza di Non è la Rai potrebbe fare ritorno in tv proprio nei panni di inquilina nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. Ex di Non è la Rai, Eleonora... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 21 maggio 2022) Dopo Pamela Petrarolo attuale concorrente dell’Isola dei Famosi e Miriana Trevisan con Maria Monsè, ex Vippone nell’ultima edizione del reality più spiato d’Italia, un’altra ex ragazza di Non è la Rai potrebberitorno in tv proprio nei panni di inquilina nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. Ex di Non è la Rai, Eleonora... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

fattoquotidiano : “Le guerre non si fanno soltanto con le armi, ma anche con le rispettive propagande”. Gian Giacomo Migone introduce… - GiovaQuez : Santoro: 'Il sistema non ha voluto una tv libera'. Guzzanti: 'Stiamo diventando un regime, la tv ti dice come la pu… - IlContiAndrea : Ho seguito #Eurovision in lingua originale, quindi non so cosa sia accaduto su Rai Uno dalle 21 in poi. Sono felice… - OrsoUrbano21 : @MarcoEhlardo Cioè, adesso che non possono negare quello che già si sapeva ma fingevano di non sapere rivoltano la… - 13mari81 : @Selfini2 @aboubakar_soum L'Incannucciata?????? e dov'è ?? Non ti ho detto che ho le 4 colonne d'Ercole a RAI Saxa Ru… -