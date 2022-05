Don Luigi Zoccola: il mister di Dio (Di sabato 21 maggio 2022) di Salvatore Memoli Quando si pensa a don Luigi Zoccola arriva prima il ricordo della sua bontà e della sua giovialità e poi tutto il resto. Non riesco a pensarlo assente, per me é presente, lo vedo sospeso in un pezzo di cielo di Salerno tra Torrione Alto, Sala Abbagnano e San Felice in Felline, mentre gira lo sguardo compiacente verso i monti picentini. Ha trascorso quarant’anni nella parrocchia di S.Felice e Santa Maria della Chiesa, inviato dall’Arcivescovo Gaetano Pollio, nel 1974. Vi é rimasto fino al 1 ottobre 2013, quando fu trasferito come Assistente religioso dell’Ospedale di Salerno. Ha vissuto e testimoniato la sua Fede in una Parrocchia, caratterizzata dalla presenza della chiesa di San Felice in Felline, dell’837 che ridivenne parrocchia con decisione dell’Arcivescovo del 1 aprile 1961, separandosi da Santa Croce. San Felice in Felline ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 21 maggio 2022) di Salvatore Memoli Quando si pensa a donarriva prima il ricordo della sua bontà e della sua giovialità e poi tutto il resto. Non riesco a pensarlo assente, per me é presente, lo vedo sospeso in un pezzo di cielo di Salerno tra Torrione Alto, Sala Abbagnano e San Felice in Felline, mentre gira lo sguardo compiacente verso i monti picentini. Ha trascorso quarant’anni nella parrocchia di S.Felice e Santa Maria della Chiesa, inviato dall’Arcivescovo Gaetano Pollio, nel 1974. Vi é rimasto fino al 1 ottobre 2013, quando fu trasferito come Assistente religioso dell’Ospedale di Salerno. Ha vissuto e testimoniato la sua Fede in una Parrocchia, caratterizzata dalla presenza della chiesa di San Felice in Felline, dell’837 che ridivenne parrocchia con decisione dell’Arcivescovo del 1 aprile 1961, separandosi da Santa Croce. San Felice in Felline ...

