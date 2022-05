Carlo Conti, che beffa: non è andata come si aspettava (Di sabato 21 maggio 2022) La vera beffa per Carlo Conti è arrivata proprio nella finale. Ecco cosa è successo all’amatissimo presentatore Tv che non è riuscito a raggiungere gli obiettivi che si era prefissato all’inizio della sua ultima avventura professionale. L’avventura di Carlo Conti nel talent-show musicale The Band non ha portato le soddisfazioni che tutti si aspettavano. Probabilmente, L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 21 maggio 2022) La veraperè arrivata proprio nella finale. Ecco cosa è successo all’amatissimo presentatore Tv che non è riuscito a raggiungere gli obiettivi che si era prefissato all’inizio della sua ultima avventura professionale. L’avventura dinel talent-show musicale The Band non ha portato le soddisfazioni che tutti sino. Probabilmente, L'articolo proviene da Inews24.it.

