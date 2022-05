Bolzano: incendio in condominio, 5 intossicati (Di sabato 21 maggio 2022) Bolzano, 21 mag. (Adnkronos) - incendio nella notte all'interno dell'edificio 'Casa Margherita' a Bolzano. E' successo intorno alle 2.30 quando i vigili del fuoco sono stati allertati per un rogo sprigionatosi in via dei Cappuccini. I pompieri hanno domato le fiamme e il palazzo è stato evacuato. Cinque persone sono rimaste intossicate e sono state trasportate in ospedale per accertamenti. Sul posto, oltre le squadre dei vigili del fuoco, sono intervenuti anche i sanitari della croce bianca, croce rossa e medico d'urgenza del 118, due pattuglia della polizia e i carabinieri. Leggi su iltempo (Di sabato 21 maggio 2022), 21 mag. (Adnkronos) -nella notte all'interno dell'edificio 'Casa Margherita' a. E' successo intorno alle 2.30 quando i vigili del fuoco sono stati allertati per un rogo sprigionatosi in via dei Cappuccini. I pompieri hanno domato le fiamme e il palazzo è stato evacuato. Cinque persone sono rimaste intossicate e sono state trasportate in ospedale per accertamenti. Sul posto, oltre le squadre dei vigili del fuoco, sono intervenuti anche i sanitari della croce bianca, croce rossa e medico d'urgenza del 118, due pattuglia della polizia e i carabinieri.

