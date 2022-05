Azovstal, colpo di scena: i proprietari chiedono il risarcimento ai russi (Di sabato 21 maggio 2022) Un team legale incaricato dai proprietari dell’acciaieria Azvostal sta prendendo nota di tutti i danni al fine di rivolgersi ad un tribunale internazionale per chiedere alla Federazione russa il risarcimento per le perdite. A quanto emerge, “sarà una richiesta di danni piuttosto pesante” anche di decine di miliardi di dollari. Inoltre, conta la durata dell’occupazione: “Più a lungo continua, più alto sarà il conto”. È quanto afferma, al Corriere della Sera, Yuriy Ryzhenkov, amministratore delegato del gruppo Metinvest che controlla l’acciaieria ed aggiunge: “Non lavoreremo mai sotto l’occupazione russa. Le nostre proprietà e le controllate restano a Mariupol e sono a rischio di distruzione o presa di controllo da parte dei russi. Ma se davvero gli occupanti sequestrano illegalmente i nostri beni, ci difenderemo con tutti i mezzi ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 21 maggio 2022) Un team legale incaricato daidell’acciaieria Azvostal sta prendendo nota di tutti i danni al fine di rivolgersi ad un tribunale internazionale per chiedere alla Federazione russa ilper le perdite. A quanto emerge, “sarà una richiesta di danni piuttosto pesante” anche di decine di miliardi di dollari. Inoltre, conta la durata dell’occupazione: “Più a lungo continua, più alto sarà il conto”. È quanto afferma, al Corriere della Sera, Yuriy Ryzhenkov, amministratore delegato del gruppo Metinvest che controlla l’acciaieria ed aggiunge: “Non lavoreremo mai sotto l’occupazione russa. Le nostre proprietà e le controllate restano a Mariupol e sono a rischio di distruzione o presa di controllo da parte dei. Ma se davvero gli occupanti sequestrano illegalmente i nostri beni, ci difenderemo con tutti i mezzi ...

