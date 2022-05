Advertising

infoitsport : Annuncio ufficiale di Aubameyang sul futuro: decisione a sorpresa! -

Calciomercato.com

Il presidente del Barcellona Joan Laporta ha parlato a ruota libera delblaugrana e soprattutto del calciomercato, con la Juve decisamente interessataIl Barcellona ... È molto amico di, ...... un soprannome affibbiatogli da. Saka è un God's Child, come recita la sua bio di ... vuol dire comprometterne il suo. Mentre invece calciatori andrebbero protetti, tutelati, ... Aubameyang, futuro in bilico con l'arrivo di Lewandowski Clube vive temporada de altos e baixos, com goleada sobre o Real Madrid e eliminação na fase de grupos da Liga dos Campeões. Reforços de inverno mostram necessidade de mais contratações ...Kylian Mbappé vai colocar um ponto final no suspense em torno do seu futuro já no domingo, de acordo com o jornalista francês Santi Aouna. O avançado gaulês finda contrato com o Paris Saint-Germain em ...