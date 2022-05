Amici 21, Lorella Cuccarini confermata nel cast della prossima edizione del talent show? Parla la coach (Di sabato 21 maggio 2022) Lorella Cuccarini pronta a tornare ad Amici anche il prossimo anno: "Se Maria De Filippi mi vuole, sono pronta". Leggi su comingsoon (Di sabato 21 maggio 2022)pronta a tornare adanche il prossimo anno: "Se Maria De Filippi mi vuole, sono pronta".

Advertising

StigmabaseF : Lorella Cuccarini segreto, ha avuto una cotta per un ragazzo gay - Caffeina Magazine: Amici 21 è ormai finito da qu… - StigmabaseF : Lorella Cuccarini e la sfida-rivelazione su TikTok: 'Mi piaceva un ragazzo gay' - DireDonna: In occasione della pro… - Ilsuperbo89 : Maria non può rinuncia a Lorella,voglio sperare. Nella prossima edizione si potrebbe fare categoria Cuccarini,una… - Novella_2000 : Lorella Cuccarini abbraccia per la prima volta Sissi e Alex dopo la finale di Amici (FOTO) - andreastoolbox : #Lorella Cuccarini dopo Amici abbraccia Alex e Sissi per la prima volta -