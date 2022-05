Vaiolo delle scimmie, Bassetti a iNews24: “Mi aspetto molti più casi, ma non significa che ci saranno morti” (Di venerdì 20 maggio 2022) “Mi aspetto che nelle prossime settimane assisteremo a molti più casi, negli ultimi due giorni sono già raddoppiati. È verosimile pensare che avremo centinaia o migliaia di casi”. Ai microfoni di iNews24, Matteo Bassetti, infettivologo, direttore del reparto di Malattie Infettive al San Martino di Genova, sui tre casi accertati di Vaiolo delle scimmie allo Spallanzani L'articolo proviene da iNews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 20 maggio 2022) “Miche nelle prossime settimane assisteremo apiù, negli ultimi due giorni sono già raddoppiati. È verosimile pensare che avremo centinaia o migliaia di”. Ai microfoni di, Matteo, infettivologo, direttore del reparto di Malattie Infettive al San Martino di Genova, sui treaccertati diallo Spallanzani L'articolo proviene da.it.

Agenzia_Ansa : FLASH | Identificato il primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia #ANSA - rtl1025 : ?? E' stato identificato all'ospedale #Spallanzani di #Roma il primo caso in Italia di #vaiolo delle #scimmie. Si tr… - Agenzia_Ansa : FLASH | Vaiolo delle scimmie, altri due casi confermati in Italia. In tutto sono tre #ANSA - lapierpierina : RT @HoaraBorselli: Ci risiamo…ora c’è l’allarme Vaiolo delle scimmie. Speranza:’Teniamo alta l’attenzione, torna la cabina di regia’. Ripa… - Lorysimo22 : RT @HoaraBorselli: Ci risiamo…ora c’è l’allarme Vaiolo delle scimmie. Speranza:’Teniamo alta l’attenzione, torna la cabina di regia’. Ripa… -