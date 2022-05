Ucraina: Draghi a studenti, 'cercare pace, smettere di sparare e tentare dialogo' (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Noi italiani viviamo questa guerra di riflesso, da lontano e mi chiedo cosa si può fare oltre che aiutare l'amico. Quello che si deve fare é cercare la pace, fare in modo che i due smettano di sparare e comincino a parlare". Lo ha detto il premier Mario Draghi, salutando gli studenti della Scuola Dante Alighieri di Sommacampagna, nel veronese. Leggi su iltempo (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Noi italiani viviamo questa guerra di riflesso, da lontano e mi chiedo cosa si può fare oltre che aiutare l'amico. Quello che si deve fare éla, fare in modo che i due smettano die comincino a parlare". Lo ha detto il premier Mario, salutando glidella Scuola Dante Alighieri di Sommacampagna, nel veronese.

