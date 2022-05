(Di venerdì 20 maggio 2022) Medolla (Mo), 20 mag. (Adnkronos) - "I comuni di questo territorio hanno reagito con laboriosità, con il desiderio di rinascita, con lache li accompagna, i sentimenti più forti per affrontare e superare i momenti della disperazione e della difficoltà. La chiave delladopo ilè passata attraverso la". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, parlando a Medolla, in provincia di Modena, a dieci anni dalche colpì l'Emilia Romagna. "tra i cittadini -ha ricordato il Capo dello Stato-tra le famiglie,tra la società e le istituzioni locali e nazionali,dell'intero popolo italiano verso le ...

Advertising

TV7Benevento : Terremoto: Mattarella, 'lavoro a centro ricostruzione, rafforzato sistema economico' - - TV7Benevento : Terremoto: Mattarella, 'riconoscenza a Protezione civile' - - TV7Benevento : Terremoto: Mattarella, 'ripartenza grazie a solidarietà' - - cislareametrobo : RT @filippopieri: A 10 anni dal terremoto in Emilia, il PdR #Mattarella ci ricorda che la forza di una comunità risiede nella partecipazion… - filippopieri : A 10 anni dal terremoto in Emilia, il PdR #Mattarella ci ricorda che la forza di una comunità risiede nella parteci… -

... così il Presidente, a Medolla,a 10 anni dal sisma in Emilia Romagna. Esprime riconoscimento al lavoro dei sindaci e di tutti i rappresentanti dei cittadini. "Dale dalla ...Il presidente della Repubblica, Sergio, è in Emilia, in visita oggi a Medolla e Finale Emilia per il decimo anniversario delche il 20 maggio 2012 sconvolse la regione.al teatro Facchini di Medolla è stato salutato da centinaia di bambini delle scuole che sventolano bandierine tricolore e gridano '...Medolla (Mo), 20 mag. (Adnkronos) – “I comuni di questo territorio hanno reagito con laboriosità, con il desiderio di rinascita, con la solidarietà che li accompagna, i sentimenti più forti per affron ...Medolla (Mo), 20 mag. "L'accoglienza, che anche nei comuni colpiti dal sisma 2012, è stata offerta alle famiglie, alle donne e ai ragazzi ucraini in fuga da que ...