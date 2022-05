Advertising

quotidianodirg : #Saluteebenessere #abusocellulare Screen-Time, emergenza abuso cellulare da parte dei bambini… - treebveard : @AkuHands da come ne parlano sembra che sia il coprotagonista invece ha tipo 10 minuti di screen time nel terzultimo episodio - cagliarilivemag : Screen-Time, è emergenza l’abuso del cellulare da parte dei bambini - L_Argomento : Screen-Time, è emergenza l'abuso del cellulare da parte dei bambini - coma_cams : @gemelli_atipica frega niente su chi sarà la prossima stagione basta che ci sia un sacco di screen time loro -

Finanza Repubblica

At the same, the company is developing and expanding into more sports - related applications. ... Smart TVs Growing Rapidly as Streaming Moves to Overtake Linear on the BigBusiness Wire ...Within the bigcategory, smart TV viewinggrew by 34% while desktops and gaming consoles declined by 15% versus Q1 2021. Connected TV device viewing slightly declined again this quarter, ... Screen-Time: è emergenza l'abuso di cellulare da parte dei bambini PADOVA (ITALPRESS) – Il Dipartimento Salute Donna e Bambino dell’Università di Padova con l’endorsement della Società Italiana di Pediatria (SIP) ha ...Global streaming grew 10% globally, including continued growth in mature markets like North America (5%) and Europe (9%), during the first quarter of 2022 as compared to Q1 2021, according to the late ...