Sampdoria, Ekdal ad un bivio: potrebbe partire (Di venerdì 20 maggio 2022) La stagione vissuta da Albin Ekdal è stata complicata da alcuni problemi fisici, ma il centrocampista svedese, quando è sceso... Leggi su calciomercato (Di venerdì 20 maggio 2022) La stagione vissuta da Albinè stata complicata da alcuni problemi fisici, ma il centrocampista svedese, quando è sceso...

Advertising

sportli26181512 : Sampdoria, Ekdal ad un bivio: potrebbe partire: La stagione vissuta da Albin Ekdal è stata complicata da alcuni pro… - CalcioNews24 : Sampdoria: sirene svedesi per Ekdal, sarà addio in estate? - SampNews24 : #Calciomercato #Sampdoria, futuro incerto per #Ekdal: ha offerte dalla Svezia - infoitsport : Sampdoria, oggi la ripresa: da valutare Ekdal. Stagione finita per Colley - Forzasuccesso : Sassuolo-Milan 3-0 Raspadori Ferrari Ayhan Inter-Sampdoria 2-2 Ekdal Quagliarella Lautaro Lautaro -