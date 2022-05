Quando i rifiuti di plastica diventano violini. Stillo: “Educazione musicale ed ambientale partendo dai bambini” (Di venerdì 20 maggio 2022) Trasformare rifiuti di plastica in violini. Si chiama “StraTivari” un originale progetto ecologico educativo che sarà presentato venerdì 20 maggio, dalle 14.30 alle 18.30, presso l’I.C. Leonardo Da Vinci – Frank, in via degli Abeti 13, nel corso delll’evento “plastica in Festa”. L’iniziativa, curata e ideata dal gruppo “Trasform-Azione”, composto da giovani donne musiciste classiche, sviluppa un’autentica esperienza di Educazione al riciclo attraverso la stampa di violini di plastica riciclata, coinvolgendo alunni delle classi elementari e medie. Gli studenti, oltre a raccogliere la plastica oggetto del riciclo, recuperata nelle loro case, hanno anche disegnato violini, con l’aiuto dei volontari impegnati nei laboratori ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 20 maggio 2022) Trasformarediin. Si chiama “StraTivari” un originale progetto ecologico educativo che sarà presentato venerdì 20 maggio, dalle 14.30 alle 18.30, presso l’I.C. Leonardo Da Vinci – Frank, in via degli Abeti 13, nel corso delll’evento “in Festa”. L’iniziativa, curata e ideata dal gruppo “Trasform-Azione”, composto da giovani donne musiciste classiche, sviluppa un’autentica esperienza dial riciclo attraverso la stampa didiriciclata, coinvolgendo alunni delle classi elementari e medie. Gli studenti, oltre a raccogliere laoggetto del riciclo, recuperata nelle loro case, hanno anche disegnato, con l’aiuto dei volontari impegnati nei laboratori ...

