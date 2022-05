Padova-Juventus U23, Oddo: “E’ come ripartire da zero. Le altre? Devono temerci” (Di venerdì 20 maggio 2022) Quarti di finale dei playoff di Serie C, il Padova ospita allo stadio “Euganeo” la Juventus U23. Alla scorsa i veneti hanno conquistato la vittoria per 1-0 sul campo dei bianconeri, adesso a disposizione hanno due risultati su tre per... Leggi su mediagol (Di venerdì 20 maggio 2022) Quarti di finale dei playoff di Serie C, ilospita allo stadio “Euganeo” laU23. Alla scorsa i veneti hanno conquistato la vittoria per 1-0 sul campo dei bianconeri, adesso a disposizione hanno due risultati su tre per...

Advertising

JuventusFCYouth : #Under23 | I convocati per #JuvePadova ?? ? - WiAnselmo : RT @Mediagol: Padova-Juventus U23, Oddo: “E’ come ripartire da zero. Le altre? Devono temerci” - TUTTOJUVE_COM : Serie C, i convocati del Padova per la gara con la Juventus Under 23 - Mediagol : Padova-Juventus U23, Oddo: “E’ come ripartire da zero. Le altre? Devono temerci” - TUTTOJUVE_COM : ZAULI a JTV: 'Affronteremo il Padova con grande entusiasmo, vogliamo metterlo in difficoltà' -