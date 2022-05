Lazio, Lotito: “Fin quando la salute mi assisterà sarò presidente, nessuna criticità con me” (Di venerdì 20 maggio 2022) “Non siamo secondi a nessuno, fin quando ci sono io non ci saranno criticità. E fin quando la salute mi assisterà, sarò qui. Poi spero di farmi sostituire da mio figlio, quindi dovete sopportarmi. La stampa ci ritrae in una posizione subalterna rispetto ad altre realtà e questo è totalmente sbagliato. Noi parliamo coi fatti e la comunicazione non traduce i fatti. Chi parla di Lazio, ha responsabilità. Noi vogliamo creare, qualcuno vuole distruggere”. Lo ha detto il presidente biancoceleste, Claudio Lotito alla conferenza stampa di presentazione del 15° ritiro della squadra biancoceleste ad Auronzo di Cadore. Poi un bilancio della stagione: “C’è qualche rammarico, la squadra era attrezzata per fare molto bene ma i cambiamenti portano ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) “Non siamo secondi a nessuno, finci sono io non ci saranno. E finlamiqui. Poi spero di farmi sostituire da mio figlio, quindi dovete sopportarmi. La stampa ci ritrae in una posizione subalterna rispetto ad altre realtà e questo è totalmente sbagliato. Noi parliamo coi fatti e la comunicazione non traduce i fatti. Chi parla di, ha responsabilità. Noi vogliamo creare, qualcuno vuole distruggere”. Lo ha detto ilbiancoceleste, Claudioalla conferenza stampa di presentazione del 15° ritiro della squadra biancoceleste ad Auronzo di Cadore. Poi un bilancio della stagione: “C’è qualche rammarico, la squadra era attrezzata per fare molto bene ma i cambiamenti portano ...

