Inter, UFFICIALE: niente Samp per Gagliardini. Infrazione al piede (Di venerdì 20 maggio 2022) Roberto Gagliardini non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di domenica a San Siro contro la Sampdoria e decisiva per la... Leggi su calciomercato (Di venerdì 20 maggio 2022) Robertonon sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di domenica a San Siro contro ladoria e decisiva per la...

Advertising

AntoVitiello : Ufficiale: Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria si giocheranno domenica 22 maggio alle ore 18:00 #sassuolomilan - sportli26181512 : Inter, UFFICIALE: niente Samp per Gagliardini. Infrazione al piede: Roberto Gagliardini non sarà a disposizione di… - internewsit : UFFICIALE - Gagliardini salta Inter-Sampdoria: le condizioni del giocatore - - SimoLucaDiRe : RT @fcin1908it: UFFICIALE - Inter, Gagliardini out per la Sampdoria: infrazione al piede sx - fcin1908it : UFFICIALE - Inter, Gagliardini out per la Sampdoria: infrazione al piede sx -