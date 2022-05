Il primo scudetto della Fiorentina (Di venerdì 20 maggio 2022) La prima volta di una vittoria sportiva è come la prima volta di un qualsiasi avvenimento della vita, resta l’indelebile primo passo verso l’effimero del fatto episodico o verso il successo duraturo e splendente nel tempo. All’epoca in cui è ambientata la nostra, l’Italia stava lentamente uscendo dalle devastazioni della guerra e lanciandosi piena di speranza verso il boom degli Anni Sessanta. I sogni erano tanti, di sogni era lastricata ogni strada di quel periodo, non tutti si avveravano, ma fornivano la speranza per andare avanti. Nel calcio, nel nostro calcio di quel tempo, i sogni e le speranze abitavano tutti al Sud, perché il Nord si nutriva delle vittorie che l’opulenza garantiva. Lo insegna la Storia, solo in piena guerra, nel 1942, il titolo era sceso al Meridione, quando a fregiarsi del suo primo tricolore ... Leggi su glieroidelcalcio (Di venerdì 20 maggio 2022) La prima volta di una vittoria sportiva è come la prima volta di un qualsiasi avvenimentovita, resta l’indelebilepasso verso l’effimero del fatto episodico o verso il successo duraturo e splendente nel tempo. All’epoca in cui è ambientata la nostra, l’Italia stava lentamente uscendo dalle devastazioniguerra e lanciandosi piena di speranza verso il boom degli Anni Sessanta. I sogni erano tanti, di sogni era lastricata ogni strada di quel periodo, non tutti si avveravano, ma fornivano la speranza per andare avanti. Nel calcio, nel nostro calcio di quel tempo, i sogni e le speranze abitavano tutti al Sud, perché il Nord si nutriva delle vittorie che l’opulenza garantiva. Lo insegna la Storia, solo in piena guerra, nel 1942, il titolo era sceso al Meridione, quando a fregiarsi del suotricolore ...

