Giornata delle api – Centinaio | Fondamentali per la vita

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 maggio 2022)mondiale api,(Mipaaf): Comunicare loro ruolo irrinunciabile a nuove generazioni – “Le api sono: per l’agricoltura, per il pianeta, per ladi ciascuno di noi. Sono sentinelle della salute dell’ambiente. Dal loro servizio d’impollinazione dipendono gran parteproduzioni agricole e la difesa della nostra biodiversità”. Lo ricorda il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il sen. Gian Marco, in occasione della quintamondialeapi. “Purtroppo anche loro subiscono le conseguenze del cambiamento climatico. Ecco perché – afferma il sottosegretario – lo scorso anno abbiamo lavorato affinché, per la prima volta, anche la filiera apistica fosse inclusa nel fondo di ...