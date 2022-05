Estorsioni e raggiri ad anziani | colpita banda internazionale

Advertising

Sgominata un'associazione a delinquere finalizzata al compimento di una pluralita' di gravi reati come la circonvenzione di persone incapaci, estorsione, ricettazione e riciclaggio dei proventi ...Nelle ultime ore la polizia ha arrestato 16 persone accusate tra le altre cose di associazione a delinquere per circonvenzione di incapaci, ...Se le vittime non pagavano le somme richieste venivano minacciate. Un anziano ha avuto ben due infarti dopo che gli era stata somministrata una dose di valium ...Sgominata un'associazione a delinquere finalizzata al compimento di una pluralita' di gravi reati come la circonvenzione di persone ...