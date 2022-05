Aiutare a smettere con e-cig, l'approccio vincente della Nuova Zelanda (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos Salute) - C'è un paese che sta provando seriamente ad aprire una Nuova frontiera nella lotta al fumo, cambiando il paradigma rispetto alle attuali politiche europee e americane che contrastano la dipendenza dalle sigarette con scarsa sensibilità verso dispositivi a rischio ridotto. E' la Nuova Zelanda. La sfida, sanitaria ma soprattutto culturale dello stato nel sud-ovest dell'Oceano Pacifico, è stata al centro di una sessione dell'evento 'The E-Cigarette Summit Usa'. "La Nuova Zelanda ha una lunga storia di politiche molto aggressive di lotta al tabagismo - ha evidenziato Ben Youdan, direttore della Youdan Consulting -. Nel 2020-'21, il 9,4% degli adulti fumava abitualmente, 1,1% una volta al giorno, 6,4% degli adulti utilizzava il fumo 'elettronico' e il 5,8% ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos Salute) - C'è un paese che sta provando seriamente ad aprire unafrontiera nella lotta al fumo, cambiando il paradigma rispetto alle attuali politiche europee e americane che contrastano la dipendenza dalle sigarette con scarsa sensibilità verso dispositivi a rischio ridotto. E' la. La sfida, sanitaria ma soprattutto culturale dello stato nel sud-ovest dell'Oceano Pacifico, è stata al centro di una sessione dell'evento 'The E-Cigarette Summit Usa'. "Laha una lunga storia di politiche molto aggressive di lotta al tabagismo - ha evidenziato Ben Youdan, direttoreYoudan Consulting -. Nel 2020-'21, il 9,4% degli adulti fumava abitualmente, 1,1% una volta al giorno, 6,4% degli adulti utilizzava il fumo 'elettronico' e il 5,8% ...

