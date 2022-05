A bordo dell' AD3 | trainato dal Franco P | c' erano 11 marittimi | tutti salvi sul pontone e oggi sciopero di 4 ore I sindacati | ' Vogliamo

Advertising

Agenzia_Ansa : Il bimbo morto aveva 4 anni. Nell'asilo in quel momento c'erano 10 bimbi. Molti hanno riportato dei graffi durante… - PapagniGrace : RT @11Giuliano: Malore alla guida ?: Lutto nel mondo del pattinaggio, morto Riccardo Passarotto. Il 26enne si trovava a bordo della sua mot… - PAOLAGOSTINI : RT @11Giuliano: Malore alla guida ?: Lutto nel mondo del pattinaggio, morto Riccardo Passarotto. Il 26enne si trovava a bordo della sua mot… - MarettiElena : RT @11Giuliano: Malore alla guida ?: Lutto nel mondo del pattinaggio, morto Riccardo Passarotto. Il 26enne si trovava a bordo della sua mot… - alanford892 : RT @11Giuliano: Malore alla guida ?: Lutto nel mondo del pattinaggio, morto Riccardo Passarotto. Il 26enne si trovava a bordo della sua mot… -

corriereadriatico.it

... aci sono 11 persone, che sarebbero comunque in buone condizioni. Intanto sulla tragedia la ... Il cordoglio del presidente'Autorità portuale Garofalo "Siamo tutti sconvolti, come Autorità di ...... nonostante figurasse nella lista di imbarco, all'ultimo non è salito ae così si è salvato ...verranno eseguite nelle prossime ore dal professor Franco Introna e dal dottor Antonio De Donno'... A bordo dell’AD3, trainato dal Franco P., c’erano 11 marittimi, tutti salvi sul pontone e oggi sciopero di 4 o Annuncio vendita Ford EcoSport 1.5 TDCi 100 CV Start&Stop ST-Line usata del 2018 a Grumolo delle Abbadesse, Vicenza nella sezione Auto usate di Automoto.it ..."Anche lui è una vittima di questa tragedia". I periti accerteranno le cause tecniche dell’incidente, ma per il 12enne che era a bordo dell’auto – osserva il prof. Michele Sanza (foto), neuropsichiatr ...