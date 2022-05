5 hotel tra prati fioriti che proteggono le api (Di venerdì 20 maggio 2022) Nella giornata mondiale delle api vi proponiamo cinque hotel, lodge e relais che hanno alveari nel proprio parco, tra campi di lavanda ed elicriso, parchi didattici e menu gourmet a base di miele Leggi su vanityfair (Di venerdì 20 maggio 2022) Nella giornata mondiale delle api vi proponiamo cinque, lodge e relais che hanno alveari nel proprio parco, tra campi di lavanda ed elicriso, parchi didattici e menu gourmet a base di miele

