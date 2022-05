Varese | operazione “Ritual” | sequestrati 3 kg di cocaina | 4 arresti

(Di giovedì 19 maggio 2022)– I Finanzieri del Comando Provinciale dihanno eseguito duee due fermi di polizia giudiziaria nonché hanno sequestrato 3 Kg dia conclusione di un’indagine che ha permesso di interrompere un traffico internazionale di stupefacenti proveniente dall’Africa verso l’Europa. La Guardia di Finanza di Malpensa ha avviato l’denominata “” con l’arresto di un passeggero di nazionalità nigeriana proveniente da Addis Abeba (Etiopia), reo di aver introdotto nel territorio nazionale oltre 1.500 gr. di, confezionata in 92 ovuli occultati nelle cavità addominali. Le successive indagini, svolte sotto la costante direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, hanno svelato l’esistenza di un ...

