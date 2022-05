Traffico e smog - Italiani più stressati dal parcheggio che dallinquinamento (Di giovedì 19 maggio 2022) Mentre le amministrazioni locali sono (giustamente) occupate a ridurre l'inquinamento (peccato che con i loro provvedimenti dimostrano di ritenere che le uniche colpevoli siano le auto), dai dati raccolti dall'Istituto nazionale di statistica emerge che, relativamente alla mobilità, la prima fonte di ansia per le famiglie italiane non è lo smog. Cala l'apprensione da polveri sottili. A dirsi molto preoccupato per l'inquinamento dell'aria è infatti il 9,1% degli Italiani (percentuale calcolata su 100 famiglie con le stesse caratteristiche). Il dato complessivo, relativo al 2021, si declina diversamente nelle tre macroaree geografiche, con il Nord al 9,3%, il Centro all'8,6 e il Mezzogiorno (Sud e isole) perfettamente nella media nazionale. Diversa la percezione a seconda che si abiti in centro, con il valore che schizza al 19%, o in periferia, di nuovo ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 19 maggio 2022) Mentre le amministrazioni locali sono (giustamente) occupate a ridurre l'inquinamento (peccato che con i loro provvedimenti dimostrano di ritenere che le uniche colpevoli siano le auto), dai dati raccolti dall'Istituto nazionale di statistica emerge che, relativamente alla mobilità, la prima fonte di ansia per le famiglie italiane non è lo. Cala l'apprensione da polveri sottili. A dirsi molto preoccupato per l'inquinamento dell'aria è infatti il 9,1% degli(percentuale calcolata su 100 famiglie con le stesse caratteristiche). Il dato complessivo, relativo al 2021, si declina diversamente nelle tre macroaree geografiche, con il Nord al 9,3%, il Centro all'8,6 e il Mezzogiorno (Sud e isole) perfettamente nella media nazionale. Diversa la percezione a seconda che si abiti in centro, con il valore che schizza al 19%, o in periferia, di nuovo ...

Riccio27215109 : RT @potere_alpopolo: ??La Corte di Giustizia Europea ha condannato l'Italia per aver “sistematicamente e continuativamente oltrepassato” i v… - Sara35411497 : RT @antoanto8483: 'inizio' a trovare folle anche l'alternanza...quei 2 gg di rientro in sede tra caos, smog, traffico, levataccia e stress… - ciuchino66 : RT @antoanto8483: 'inizio' a trovare folle anche l'alternanza...quei 2 gg di rientro in sede tra caos, smog, traffico, levataccia e stress… - dvaldi1 : Nuovo Passante di #Bologna: un’opera simbolo della finta transizione italiana La finta sinistra fa passare questa… - la_queenzit : RT @antoanto8483: 'inizio' a trovare folle anche l'alternanza...quei 2 gg di rientro in sede tra caos, smog, traffico, levataccia e stress… -