Serie C, ok alle seconde squadre dalla Serie A nel 2022/23: la conferma della FIGC (Di giovedì 19 maggio 2022) La FIGC sta portando avanti il progetto delle seconde squadre che i club di Serie A hanno la possibilità di iscrivere al campionato di Serie C, con la mera finalità di una crescita importante del calcio giovanile italiano Leggi su mediagol (Di giovedì 19 maggio 2022) Lasta portando avanti il progetto delleche i club diA hanno la possibilità di iscrivere al campionato diC, con la mera finalità di una crescita importante del calcio giovanile italiano

