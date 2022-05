Se oggi parliamo di un tentativo di dialogo è perché l’Ucraina è riuscita a difendersi, dice Mario Draghi (Di giovedì 19 maggio 2022) Pubblichiamo il testo dell’informativa del presidente del Consiglio Mario Draghi al Parlamento del 19 maggio 2022. Signor Presidente, Onorevoli Senatrici e Senatori, L’informativa di oggi intende approfondire i principali aspetti legati alla guerra in Ucraina. In particolare, mi soffermerò sulla situazione militare sul terreno; sulle conseguenze del conflitto dal punto di vista umanitario, alimentare, energetico; sullo sforzo italiano di sostegno all’Ucraina; sulle sanzioni nei confronti della Federazione Russa; sulle iniziative negoziali in corso; sull’azione del governo in tema di diversificazione delle forniture energetiche e di aiuto alimentare ai Paesi più esposti. La guerra in Ucraina è giunta al suo 85esimo giorno. La speranza da parte dell’esercito russo di conquistare vaste aree del Paese in tempi brevi si è ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 19 maggio 2022) Pubblichiamo il testo dell’informativa del presidente del Consiglioal Parlamento del 19 maggio 2022. Signor Presidente, Onorevoli Senatrici e Senatori, L’informativa diintende approfondire i principali aspetti legati alla guerra in Ucraina. In particolare, mi soffermerò sulla situazione militare sul terreno; sulle conseguenze del conflitto dal punto di vista umanitario, alimentare, energetico; sullo sforzo italiano di sostegno al; sulle sanzioni nei confronti della Federazione Russa; sulle iniziative negoziali in corso; sull’azione del governo in tema di diversificazione delle forniture energetiche e di aiuto alimentare ai Paesi più esposti. La guerra in Ucraina è giunta al suo 85esimo giorno. La speranza da parte dell’esercito russo di conquistare vaste aree del Paese in tempi brevi si è ...

Advertising

matteorenzi : Il cibo come delicata scelta di politica mondiale. Con una carestia in arrivo e posti di lavoro che si possono crea… - Ettore31791256 : RT @Ettore31791256: @DarkLadyMouse @AlbertoLetizia2 @Sophie29259410 @DFianoli @Yon_Yonson71 @Cecco1791 Gli ucraini non sono stati santi nel… - Ettore31791256 : @DarkLadyMouse @AlbertoLetizia2 @Sophie29259410 @DFianoli @Yon_Yonson71 @Cecco1791 Gli ucraini non sono stati santi… - MarsilioEditori : #SalTo22 #PierPaoloPasolini continua a offrire stimoli alle generazioni di studiosi, invitando a superare la pubbli… - morenoAlmare : RT @LudovicaFinardi: @juventusfc Ah è ancora Presidente? Ma siamo sicuri che parliamo di AA? o quello che vuole bene all inter, che sta lin… -