Santander - Sfida a due dimensioni

(Di giovedì 19 maggio 2022) Il mondo auto si trova ad affrontare un cambiamento epocale, non solo per quanto riguarda il prodotto - con le nuove motorizzazioni e gli arrembanti player cinesi e le nuove tecnologie con i servizi a loro legati -, ma anche per quanto riguarda la distribuzione, e tutti i servizi che le Reti possono offrire: "unaforse ancora più grande e che, sembra, dovrà irrobustire le Case a discapito di una filiera su cui noi viviamo" come ha voluto sottolineare l'ad e direttore generale diConsumer Bank Italia Alberto Marchiori in una sessione che l'istituto spagnolo ha organizzato durante l'Automotive Dealer Day di Verona, a cui hanno partecipato anche Andreas Barchetti, ceo dell'omonimo gruppo, Dalisa Iacopino, managing director di Carnext.com e Luca Genini, responsabili servizi finanziari e assicurativi del gruppo Autotorino. E, proprio per ...