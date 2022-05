Potrebbe esserci una relazione tra l’epatite nei bambini e il Covid (Di giovedì 19 maggio 2022) Gli esperti continuano a indagare sulle possibili cause che hanno scatenato le infezioni da epatite virale acuta. Questa malattia, secondo i dati dell’OMS, dal mese di aprile ha colpito in totale circa 350 bambini. Secondo quanto riportato su The Lancet, le indagini per identificare una causa sono in corso, e gli adenovirus sono l’obiettivo principale degli studiosi poiché un numero considerevole di casi, circa il 70%, ne è risultato positivo. Gli adenovirus sono agenti patogeni comuni che in genere causano sintomi respiratori lievi, sebbene in passato siano stati implicati nell’epatite nei bambini immunocompromessi. Sono state proposte diverse ipotesi su come la patogenesi degli adenovirus Potrebbe essere cambiata, per causare l’epatite in bambini altrimenti sani. Questi includono un ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 19 maggio 2022) Gli esperti continuano a indagare sulle possibili cause che hanno scatenato le infezioni da epatite virale acuta. Questa malattia, secondo i dati dell’OMS, dal mese di aprile ha colpito in totale circa 350. Secondo quanto riportato su The Lancet, le indagini per identificare una causa sono in corso, e gli adenovirus sono l’obiettivo principale degli studiosi poiché un numero considerevole di casi, circa il 70%, ne è risultato positivo. Gli adenovirus sono agenti patogeni comuni che in genere causano sintomi respiratori lievi, sebbene in passato siano stati implicati nelneiimmunocompromessi. Sono state proposte diverse ipotesi su come la patogenesi degli adenovirusessere cambiata, per causareinaltrimenti sani. Questi includono un ...

Advertising

capuanogio : ?? La #Juventus continua a puntare anche #Jorginho, da mettere insieme a #Pogba nel nuovo centrocampo. In partenza… - Zelgadis265 : RT @capuanogio: ?? La #Juventus continua a puntare anche #Jorginho, da mettere insieme a #Pogba nel nuovo centrocampo. In partenza potrebbe… - Veg_Markuz : @trym81 @donnadimezzo Purtroppo non è il morbillo che te lo prendi una volta, potrebbe pure esserci una reinfezione… - YodaZio : RT @capuanogio: ?? La #Juventus continua a puntare anche #Jorginho, da mettere insieme a #Pogba nel nuovo centrocampo. In partenza potrebbe… - paolobettagno : RT @capuanogio: ?? La #Juventus continua a puntare anche #Jorginho, da mettere insieme a #Pogba nel nuovo centrocampo. In partenza potrebbe… -