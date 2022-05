Pirelli, quando la 'mani-fattura' è una questione di arte (Di giovedì 19 maggio 2022) Le fabbriche come luoghi di produzione, ma anche di ispirazione di bellezza, di arte e di cultura. E, soprattutto, luoghi di 'mani-fattura', intesa come mani all'opera, animate dal talento. Tutto questo è la base per il progetto 'A Beautiful Place: l'arte della manifattura', per l'Annual Report 2021 di Pirelli che ha invitato artisti di fama internazionale a visitare cinque dei suoi diciotto siti produttivi nel mondo, per poi creare opere d'arte ispirate ai suoni, ai colori e alle atmosfere 'respirate' proprio all'interno delle fabbriche. IL REPORT ANNUALE 2021 Pirelli Annual Report 2021.pdf Da Settimo Torinese a Rome negli Usa, passando per Yanzhou in Cina, Campinas in Brasile e fino a Slatina in ... Leggi su panorama (Di giovedì 19 maggio 2022) Le fabbriche come luoghi di produzione, ma anche di ispirazione di bellezza, die di cultura. E, soprattutto, luoghi di '', intesa comeall'opera, animate dal talento. Tutto questo è la base per il progetto 'A Beautiful Place: l'della', per l'Annual Report 2021 diche ha invitato artisti di fama internazionale a visitare cinque dei suoi diciotto siti produttivi nel mondo, per poi creare opere d'ispirate ai suoni, ai colori e alle atmosfere 'respirate' proprio all'interno delle fabbriche. IL REPORT ANNUALE 2021Annual Report 2021.pdf Da Settimo Torinese a Rome negli Usa, passando per Yanzhou in Cina, Campinas in Brasile e fino a Slatina in ...

