Napoli | Rrahmani | “Per lo scudetto ci è mancata un pò di fortuna Ecco come mi ha migliorato Spalletti”

(Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAmir, difensore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva a Kiss Kissle sue parole: Com’è stata la tua stagione? “E’ stata dura, ma al contempo bella. Abbiamo giocato tante partite con lo stadio pieno, io non l’avevo mai visto prima, ed è una cosa molto bella. Sono felice perché questo è stato l’anno in cui ho più giocato in carriera, ho fatto cinquanta partite contando anche la nazionale ed è il primo anno che mi succede”. Quattro gol col: è un record. “Anche due o tre con la nazionale, è una stagione positiva”. Che partita sarà con lo Spezia? “Sarà difficile, farà caldo, sia per noi che per loro. Dobbiamo provare a chiudere subito la partita e conquistare un’altra vittoria”. C’è qualche rimpianto per lo ...

