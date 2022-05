Napoli, Osimhen non si è allenato per un leggero stato influenzale (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Napoli si è allenato questa mattina al Konami Training Center di Castel Volturno in vista dell’ultima partita di campionato, contro lo Spezia in trasferta. L’appuntamento è per domenica alle 12.30 allo stadio Picco. Il report della seduta mattutina pubblicato dal club sul proprio sito ufficiale dà notizia del mancato allenamento da parte di Victor Osimhen che, si legge, è alle prese con un leggero stato influenzale. Di Lorenzo, invece, ha svolto l’intera seduta in gruppo con il resto dei compagni. “Di Lorenzo ha svolto l’intera seduta in gruppo. Osimhen non si è allenato per un leggero stato influenzale”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 19 maggio 2022) Ilsi èquesta mattina al Konami Training Center di Castel Volturno in vista dell’ultima partita di campionato, contro lo Spezia in trasferta. L’appuntamento è per domenica alle 12.30 allo stadio Picco. Il report della seduta mattutina pubblicato dal club sul proprio sito ufficiale dà notizia del mancato allenamento da parte di Victorche, si legge, è alle prese con un. Di Lorenzo, invece, ha svolto l’intera seduta in gruppo con il resto dei compagni. “Di Lorenzo ha svolto l’intera seduta in gruppo.non si èper un”. L'articolo ilsta.

