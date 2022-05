LIVE – Sorteggio Roland Garros 2022 | il tabellone maschile e femminile

Leggi su zon

(Di giovedì 19 maggio 2022) Il secondo Slam della stagione per il tennis è alle porte: l’edizionedelsta per prendere il via in Francia. Riparte la caccia al trono di Novak Djokovic, vincitore in 5 set nello scorso anno contro il greco Tsitsipas. Si comincia da domenica 22 maggio con la finale prevista per il prossimo 5 giugno. Il serbo sarà la testa di serie numero 1 ma i rivali sono pronti a strappargli la corona: dal rientrante Medvedev all’eterno rivale Nadal fino alla non-più sorpresa Alcaraz più Tsitsipas-Zverev. Mancherà invece Matteo Berrettini, recuperato dall’operazione alla mano destra ma rientrerà direttamente quando si inizierà a giocare su erba a giugno. Gli italiani al via Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti, Marco Cecchinato e Giulio Zeppieri: sono questi i 6 italiani presenti ai nastri di ...