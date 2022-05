“L’Isola dei Famosi 2022”, spoiler sul papabile vincitore: il nome fa discutere (Di giovedì 19 maggio 2022) L’Isola dei Famosi 2022 sta letteralmente conquistando il pubblico di Canale 5, il quale cerca di capire chi potrà essere il vincitore. La finalissima del reality show di Ilary Blasi è prevista per la fine di giugno, eppure nelle ultime ore sono uscite fuori notizie su chi potrebbe battere la concorrenza e portarsi a casa il premio finale. Due sarebbero i naufraghi in netto vantaggio rispetto agli altri compagni di avventura. Vediamo di scoprire insieme i due papabili vincitori del noto reality show.



Per quanto riguarda il possibile vincitore dell'Isola dei Famosi, sono due uomini i favoriti al successo. Si tratta di due concorrenti che al momento sarebbero a pari merito. Stando al sito Agimeg, ovvero l'Agenzia di stampa mercato dei giochi, al primo posto come ...

Mercedesz Henger continua a stare al centro delle polemiche. A commentare le ultime dinamiche de L'Isola dei Famosi e il comportamento assunto dai naufraghi nei confronti della giovane concorrente ci ha pensato Eva Henger sui social. Eva Henger contro i naufraghi de L'Isola dei Famosi Sin dal suo ...