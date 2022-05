Lazio, i due nuovi sponsor potrebbero portare il primo colpo in attacco! (Di giovedì 19 maggio 2022) Il calcio di oggi si sa, é improntato sulla pubblicità e su accordi economici da cui le società possono trarre benefici e avvantaggiarsene. Quello che potrebbe succedere ad una squadra di Serie A non è di certo il primo caso, ma un paradigma che se è possibile conferma ancor di più la regola. Minamino Lazio Calciomercato Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, spunta un nome nuovo per rinforzare la Lazio della prossima annata: si tratta di Takumi Minamino, ex Salisburgo, sta giocando poco con il Liverpool ed in vista del mondiale in Qatar vorrebbe avere più spazio a sua disposizione. Il giapponese potrebbe essere legato a doppio filo anche con il nuovo sponsor Mizuno, binomio che potrebbe aprire scenari commerciali verso l’Asia dopo l’accordo con Binance. Leggi su rompipallone (Di giovedì 19 maggio 2022) Il calcio di oggi si sa, é improntato sulla pubblicità e su accordi economici da cui le società possono trarre benefici e avvantaggiarsene. Quello che potrebbe succedere ad una squadra di Serie A non è di certo ilcaso, ma un paradigma che se è possibile conferma ancor di più la regola. MinaminoCalciomercato Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, spunta un nome nuovo per rinforzare ladella prossima annata: si tratta di Takumi Minamino, ex Salisburgo, sta giocando poco con il Liverpool ed in vista del mondiale in Qatar vorrebbe avere più spazio a sua disposizione. Il giapponese potrebbe essere legato a doppio filo anche con il nuovoMizuno, binomio che potrebbe aprire scenari commerciali verso l’Asia dopo l’accordo con Binance.

