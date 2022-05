La Juventus punta ad abbassare il monte ingaggi con gli addii (Di giovedì 19 maggio 2022) Uno dei problemi che la Juventus aveva patito negli ultimi anni era stato il bilancio. L’acquisto di Cristiano Ronaldo e i tanti super ingaggi avevano portato il bilancio bianconero in sofferenza. La situazione è leggermente migliorata da quando è andato via il portoghese, ma la Juventus punta ad abbassare il monte ingaggi ulteriormente. La Juventus punta ad abbassare il monte ingaggi, chi potrebbe andare via? Secondo la Gazzetta dello Sport, ad oggi sono quattro i giocatori che potrebbero lasciare la Juventus per liberare spazio salariale. Il primo a salutare potrebbe essere Arthur. Il brasiliano piace sempre all’Arsenal, con i bianconeri pronti ad inserirlo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 19 maggio 2022) Uno dei problemi che laaveva patito negli ultimi anni era stato il bilancio. L’acquisto di Cristiano Ronaldo e i tanti superavevano portato il bilancio bianconero in sofferenza. La situazione è leggermente migliorata da quando è andato via il portoghese, ma laadilulteriormente. Laadil, chi potrebbe andare via? Secondo la Gazzetta dello Sport, ad oggi sono quattro i giocatori che potrebbero lasciare laper liberare spazio salariale. Il primo a salutare potrebbe essere Arthur. Il brasiliano piace sempre all’Arsenal, con i bianconeri pronti ad inserirlo ...

