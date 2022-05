Joe Bastianich dagli hamburger alla cannabis

Advertising

lavocediasti : Da Joe Bastianich a Orietta Berti, passando per Noemi. Ecco gli ospiti del festival 'La Barbera Incontra' - CenturrinoLuigi : RT @legalizzas: '@Jbastianich investe nella produzione della #cannabis light: l’ultimo progetto del ristoratore italo-americano' Tanti au… - Manu98609866 : RT @legalizzas: '@Jbastianich investe nella produzione della #cannabis light: l’ultimo progetto del ristoratore italo-americano' Tanti au… - Casadileo1 : RT @legalizzas: '@Jbastianich investe nella produzione della #cannabis light: l’ultimo progetto del ristoratore italo-americano' Tanti au… - MaxCoenERoth : RT @legalizzas: '@Jbastianich investe nella produzione della #cannabis light: l’ultimo progetto del ristoratore italo-americano' Tanti au… -

Quello che sta succedendo con My Selection , la linea premium di McDonald's ideata in collaborazione con, nel quadro della ormai consolidata attenzione alla responsabilità sociale ...... le novità in arrivo Nuovo stabilimento ad Amaro e macchinari, li finanzia Prima Cassa Dopo il Friuliinveste nella cannabis light Note sull'autore RedazioneNon rimane mai con le mani in mano Joe Bastianich. E' un ristoratore, imprenditore e personaggio televisivo in continua evoluzione. Le sue frontiere si aprono sempre di più, ma l'ultima decisione è ve ...Settima edizione del festival di San Damiano, con una line up d'eccezione. L'evento si terrà dal 17 al 19 giugno. Migliasso e Torchio: "Dopo la pandemia e le restrizioni, torniamo a proporre una grand ...