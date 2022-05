Incidente sul lavoro, un monrealese in codice rosso in ospedale (Di giovedì 19 maggio 2022) Un uomo di 47 anni di Monreale in codice rosso dopo essere rimasto vittima di un Incidente sul lavoro. Due operai sono rimasti feriti, uno in maniera grave, mentre lavoravano sul tetto di un locale commerciale in via Due Fontane a Caltanissetta. Quattro operai stavano effettuando lavori di manutenzione quando un traliccio, sul quale erano (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di giovedì 19 maggio 2022) Un uomo di 47 anni di Monreale indopo essere rimasto vittima di unsul. Due operai sono rimasti feriti, uno in maniera grave, mentre lavoravano sul tetto di un locale commerciale in via Due Fontane a Caltanissetta. Quattro operai stavano effettuando lavori di manutenzione quando un traliccio, sul quale erano (Monrealelive.it)

