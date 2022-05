(Di giovedì 19 maggio 2022) Intervistato da Myrta Merlino a L’Aria che tira, l’Europarlamentare del Movimento 5critica la linea del suo partito che l’ha portato a schiantarsi al voto sulla Commissione esteri al Senato, passata dall’ex pentastellato Vito Petrocelli alla forzista Stefania Craxi. “È vero, come dice, che qualcuno non ha rispettato i patti”, dice. “È vero che quella presidenza era dei 5e tale doveva rimanere – prosegue – però mi permetto di dire che prima di votare il presidente di una commissione si cerca di capire il gradimento degli altri”. #lariachetira @: “Siamo nati parlando di onestà, sarò onesto. C’è un limite a tutto, abbiamo espulso gente per un tweet ‘Milan merda’ e poi permettiamo a 5 onorevoli ...

neXtquotidiano : Il lamento di Dino #Giarrusso sui problemi di 5 Stelle (e su #Conte che non risponde al telefono) | VIDEO -

