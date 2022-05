Gestione dei contenziosi, il bilancio del Comune (Di giovedì 19 maggio 2022) di Monica De Santis “La nostra idea è quella di iniziare a raccontare il lavoro che è stato portato avanti in questi anni dall’Ente nella Gestione del contenzioso. Una buona amministrazione consente di evitare nel lungo termine ricadute sul bilancio comunale e di conseguenza sui cittadini” Ha iniziato così il suo intervento ieri mattina il sindaco di?Fisciano Vincenzo Sessa nella Sala delle Conferenze dove si è tenutata la presentazione del rapporto della Gestione del contenzioso relativa agli ultimi cinque anni di Amministrazione. “Abbiamo recuperato tante somme che hanno consentito un risparmio netto alle casse comunali e la possibilità di reinvestire in servizi per le persone”, ha detto ancora il primo cittadino evidenziando come in questi anni è stata posta particolare attenzione al contenzioso del Comune perché se ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 19 maggio 2022) di Monica De Santis “La nostra idea è quella di iniziare a raccontare il lavoro che è stato portato avanti in questi anni dall’Ente nelladel contenzioso. Una buona amministrazione consente di evitare nel lungo termine ricadute sulcomunale e di conseguenza sui cittadini” Ha iniziato così il suo intervento ieri mattina il sindaco di?Fisciano Vincenzo Sessa nella Sala delle Conferenze dove si è tenutata la presentazione del rapporto delladel contenzioso relativa agli ultimi cinque anni di Amministrazione. “Abbiamo recuperato tante somme che hanno consentito un risparmio netto alle casse comunali e la possibilità di reinvestire in servizi per le persone”, ha detto ancora il primo cittadino evidenziando come in questi anni è stata posta particolare attenzione al contenzioso delperché se ...

