“Comportamenti discutibili”: i Bortuzzo stanno rovinando tutto, l’atmosfera si fa ostile (Di giovedì 19 maggio 2022) I Bortuzzo sono nei guai, non solo il pubblico italiano gli si schiera contro, iniziano ad arrivare anche le polemiche dal mondo della tv… Dopo l’ultima mossa di Manuel Bortuzzo il pubblico si è schierato definitivamente. Una polemica sui social, riportata poi sulle riviste di gossip, ha fatto sì che Franco e Manuel Bortuzzo fossero attaccati non solo dai fan di Lulù ma in generale da tutto il pubblico che ha seguito il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e la vicenda. Manuel, dopo l’intervista a Lulù Selassié da parte di Silvia Toffanin, ha eliminato il segui alla pagina del programma. Verissimo ha dato voce alla sofferenza della ragazza salvandola dalle accuse e il nuotatore l’ha vista come una pugnalata alle spalle. Sui social sono scattate le polemiche che hanno creato una vera e propria baraonda mediatica, ... Leggi su direttanews (Di giovedì 19 maggio 2022) Isono nei guai, non solo il pubblico italiano gli si schiera contro, iniziano ad arrivare anche le polemiche dal mondo della tv… Dopo l’ultima mossa di Manuelil pubblico si è schierato definitivamente. Una polemica sui social, riportata poi sulle riviste di gossip, ha fatto sì che Franco e Manuelfossero attaccati non solo dai fan di Lulù ma in generale dail pubblico che ha seguito il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e la vicenda. Manuel, dopo l’intervista a Lulù Selassié da parte di Silvia Toffanin, ha eliminato il segui alla pagina del programma. Verissimo ha dato voce alla sofferenza della ragazza salvandola dalle accuse e il nuotatore l’ha vista come una pugnalata alle spalle. Sui social sono scattate le polemiche che hanno creato una vera e propria baraonda mediatica, ...

Advertising

giovanna_poppa : @blogtivvu caro @alfosignorini guardando i comportamenti discutibili che sta avendo Manuel dal 25 04(giorno del com… - giovanna_poppa : @gregorelli22 @lulu_selassie Io su questo non lo so visto i suoi comportamenti discutibili dal 25 04. - patriziamacca : @pasquino2000 @ChiaraBoschi4 Io sono per difendere tutti. Anche i discutibili soggetti, quando vengono aggrediti. D… - pilarinpinpin02 : RT @ceciliabalocchi: @EmilyJimenezPo1 @snobmagazin É tutto tempo perso??????? cercano in tutti i modi di sporcare la vita di #KeremBürsin pur… - ceciliabalocchi : @EmilyJimenezPo1 @snobmagazin É tutto tempo perso??????? cercano in tutti i modi di sporcare la vita di #KeremBürsin… -