Carta dello studente, nuove modalità di richiesta: modulo in segreteria entro il 30 giugno. NOTA (Di giovedì 19 maggio 2022) Dall’anno scolastico 2008/2009 il Ministero dell’Istruzione ha lanciato il progetto nazionale “IoStudio – La Carta dello studente", che prevede la realizzazione e la distribuzione agli studenti delle scuole secondarie di II grado statali e paritarie di un badge nominativo, che consente di attestare il loro status di studente e di accedere in modo agevolato al mondo della cultura e a molti servizi utili alla loro vita da studenti, attraverso la prima rete di partnership inter-istituzionale di enti pubblici e privati, associazioni di categoria e realtà locali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 19 maggio 2022) Dall’anno scolastico 2008/2009 il Ministero dell’Istruzione ha lanciato il progetto nazionale “IoStudio – La", che prevede la realizzazione e la distribuzione agli studenti delle scuole secondarie di II grado statali e paritarie di un badge nominativo, che consente di attestare il loro status die di accedere in modo agevolato al mondo della cultura e a molti servizi utili alla loro vita da studenti, attraverso la prima rete di partnership inter-istituzionale di enti pubblici e privati, associazioni di categoria e realtà locali. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Carta dello studente, nuove modalità di richiesta: modulo in segreteria entro il 30 giugno. NOTA - giocarmon : Puoi leggerlo gratis con Kindle Unlimited #Amazon - Puoi acquistarlo con la Carta del docente o dello studente - Pu… - giocarmon : Puoi acquistarlo con la Carta del docente o dello studente - Puoi leggere l'ampia anteprima gratuitamente con quest… - antig9696 : RT @TeofiloSteven: @NandoPiscopo1 @elliott_il @ildumba @milan_corner dello sport? no perché rtw notizie non opinioni e poi non avevo carta… - Skysurfer72 : @21Svanz Peccato che i “rincoglioniti” che fanno queste esternazioni siano così pochi (per fortuna) che con il loro… -