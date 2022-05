Bruno Vespa non si trattiene | “Li soffocano!” Aspra critica contro i colleghi VIDEO

(Di giovedì 19 maggio 2022) Durante Uno Mattina,si è lasciato andare a una duramolti volti della tv. L’accusa è pesante e (quasi) nessuno si salva(Youtube)È uno dei giornalisti e dei professionisti della televisione più rispettati,. Il suo modo di fare giornalismo è ormai iconico, come i suoi plastici e la passione con cui affronta ogni tematica. Altrettanto famose sono le sue dirette lungo le elezioni politiche, italiane o estere: pur “lottando” con quelle di Enrico Mentana per La7, sono tra i programmi più seguiti del periodo. Nel corso di un’intervista per Uno Mattina, il programma di Rai1,si è però lasciato andare a un commento piuttosto tagliente riguardo ad ...

Advertising

pengueraffaele : Politici e manager a convegno nella masseria di Bruno Vespa - guardiadelfaro : Ieri pomeriggio per strada ho incontrato Bruno Vespa, e stanotte ho sublimato l'avvenimento, sognando di incontrare… - Tag43_ita : Anche quest'anno Bruno Vespa chiama a raccolta politici e manager nella sua masseria pugliese. All'invito del condu… - francang1950 : RT @fabio_tab: @HSkelsen Siamo arrivati al paradosso che l’unico conduttore di talk show a fare un programma decente sulla guerra è Bruno V… - cinowang : @Apndp Chi presentava, Bruno Vespa? -

Sia a Porta a Porta ospite disia in serata ad una seconda presentazione romana del suo libro Renzi continua ad analizzare lo scenario internazionale, e si definisce 'macroniano' e più ...Nel 1996ospita a Porta porta Gianfranco Fini , allora vicepresidente del consiglio nel governo Berlusconi , con la showgirl Valeria Marini 'invitata a rivolgergli domande in veste di ...Durante Uno Mattina, Bruno Vespa si è lasciato andare a una dura critica contro molti volti della tv. L'accusa è pesante e (quasi) nessuno si salva ...Ma tra tutte queste qualità, secondo Bruno Vespa i due sono riusciti ad arrivare ai cuori delle persone grazie ad un metodo di conduzione. Maria De Filippi come Costanzo, Bruno Vespa non ha dubbi: il ...