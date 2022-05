Bonus 200 euro, sarà automatico per i pensionati INPS? (Di giovedì 19 maggio 2022) In arrivo il Bonus da 200 euro una tantum per lavoratori e pensionati. Sono diverse le modalità di erogazione Il Bonus da 200 euro è uno degli strumenti previsti dal Governo nel decreto di necessità e urgenza approvato le scorse settimane denominato Aiuti e energia. Il decreto ha previsto una serie di misure di sostegno L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 19 maggio 2022) In arrivo ilda 200una tantum per lavoratori e. Sono diverse le modalità di erogazione Ilda 200è uno degli strumenti previsti dal Governo nel decreto di necessità e urgenza approvato le scorse settimane denominato Aiuti e energia. Il decreto ha previsto una serie di misure di sostegno L'articolo proviene da Consumatore.com.

