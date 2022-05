Azovstal | il mistero dell' acciaieria ' I capi non sono usciti' Mosca | difficoltà sul campo

(Di giovedì 19 maggio 2022) Ora è finita davvero, anche se i comandanti' Azov ancora none non siarresi.sembra decisa a non rispettare i terminio scambio di prigionieri chiesto da Zelesnky, ...

'Ci sono ancora molte persone rimaste nell'e continuiamo i negoziati per farle uscire da lì' ha spiegato la vice ministra della Difesa ucraina, Hanna Maliar, alla Bbc. 'Le trattative sono ...... il personale militare e i militanti restino ade non se ne vadano', ha aggiunto Zakharova. Il, insomma, continua. Ore 16.21 Erdogan, Svezia e Finlandia estradino 30 terroristi '...Ora è finita davvero, anche se i comandanti dell’Azov ancora non sono usciti e non si sono arresi. Mosca sembra decisa a non rispettare i termini dello scambio di prigionieri chiesto ...Il recap dei fatti salienti del giorno nella guerra in Ucraina, giunta al suo 84esimo giorno. In primo piano Azovstal ed Erdogan.