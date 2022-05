Amatissime nel 2021, tornano in effetto doppio, per dare un twist alla chioma (Di giovedì 19 maggio 2022) Trend allert capelli: le treccine frontali o baby braids si riconfermano tendenza forte anche per la primavera estate 2022. A confermarlo, la loro presenza tra i capelli delle celebrity più ammirate del momento, da Hailey Bieber a Dua Lipa, passando per le sorelle Jenner. Per la nuova stagione però il trend raddoppia, con due braids a incorniciare il viso e due a metà della capigliatura, per dare movimento e dinamismo al look. Trecce, le più belle per la PE 2022 guarda le foto Treccine frontali, l’ hairtrend della PE 2022 Tendenza lanciata nel 2021 da Margot Robbie e Chiara ... Leggi su iodonna (Di giovedì 19 maggio 2022) Trend allert capelli: le treccine frontali o baby braids si riconfermano tendenza forte anche per la primavera estate 2022. A confermarlo, la loro presenza tra i capelli delle celebrity più ammirate del momento, da Hailey Bieber a Dua Lipa, passando per le sorelle Jenner. Per la nuova stagione però il trend raddoppia, con due braids a incorniciare il viso e due a metà della capigliatura, permovimento e dinamismo al look. Trecce, le più belle per la PE 2022 guarda le foto Treccine frontali, l’ hairtrend della PE 2022 Tendenza lanciata nelda Margot Robbie e Chiara ...

