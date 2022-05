Wta Rabat 2022 | impresa Trevisan | Muguruza sconfitta in tre set | azzurra ai quarti di finale

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Martinaconquista l’al Wta di. La 29enneha sconfitto al secondo turno la spagnola numero 10 al mondo Garbinein due ore e tredici minuti, conquistando il pass per ididel torneo marocchino. Partenza super, come ci si aspettava, di, che porta a casa il primo set con il punteggio di 6-2; marimette le cose al proprio posto vincendo la grande battaglia del secondo set (6-4) e, sul, è dominio dell’che con due break chiude l’ultimo parziale sul 6-1. Cresce l’attesa per il match tra Lucia Bronzetti e la francese Clara Burel, in programma questa sera. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #WtaRabat 2022, impresa #Trevisan: #Muguruza sconfitta in tre set, azzurra ai quarti di finale - klaretta2006 : RT @federtennis: ???? Che rimonta Martina!! ???? A Rabat #Trevisan sconfigge la n° 10 del mondo Muguruza 2-6 6-4 6-1 e vola ai quarti di final… - Deiana_Luca9 : RT @SuperTennisTv: ???? Una super Martina Trevisan sconfigge Muguruza e vola ai quarti di finale del WTA di Rabat! Finisce 2-6 6-4 6-1 ! #t… - federtennis : ???? Che rimonta Martina!! ???? A Rabat #Trevisan sconfigge la n° 10 del mondo Muguruza 2-6 6-4 6-1 e vola ai quarti d… - SuperTennisTv : ???? Una super Martina Trevisan sconfigge Muguruza e vola ai quarti di finale del WTA di Rabat! Finisce 2-6 6-4 6-1… -

Martina Trevisan affronterà la spagnola Garbine Muguruza negli ottavi di finale del torneo250 di2022 . Subito un incrocio importante per la toscana che, dopo aver passeggiato all'esordio contro la cinese You, si ritrova contro la testa di serie numero uno. Quest'ultima si è ...Lucia Bronzetti se la vedrà contro la francese Clara Burel negli ottavi di finale del torneo250 di2022 . Tra le due non ci sono precedenti. L'azzurra torna in campo dopo la maratona di quasi tre ore vinta al primo turno contro la russa Kalinskaya. Anche la transalpina non ha avuto ...Martina Trevisan conquista l'impresa al Wta di Rabat 2022. La 29enne azzurra ha sconfitto al secondo turno la spagnola numero 10 al mondo Garbine Muguruza conquistando il pass per i quarti di finale ...Rimonta favolosa di Martina Trevisan negli ottavi di finale del WTA 250 di Rabat! La tennista toscana riceve una clamorosa iniezione di fiducia in vista dell'imminente Roland Garros ed estromette dal ...