Un paziente su dieci ricoverato per Covid rischia di tornare in ospedale (Di mercoledì 18 maggio 2022) AGI - Circa l'11% dei pazienti ricoverati con il Covid rischia di essere riammesso in ospedale o morire entro 30 giorni. A dirlo è una nuova ricerca pubblicata su CMAJ - Canadian Medical Association Journal. Le riammissioni ospedaliere sono comuni e costose, conoscere il tasso di riammissione dopo il ricovero in ospedale per Covid-19 e comprendere le relative implicazioni sulle risorse può aiutare con la pianificazione dell'assistenza sanitaria. I ricercatori dell'Università di Alberta hanno esaminato i dati di adulti ricoverati in strutture ospedaliere in Alberta e Ontario per SARS-CoV-2 tra il 1 gennaio 2020 e il 30 settembre 2021. Ontario e Alberta costituiscono la metà della popolazione del Canada. Delle 843.737 persone totali risultate positive al test PCR per SARS-CoV-2, il 5,5% (46.412) degli ... Leggi su agi (Di mercoledì 18 maggio 2022) AGI - Circa l'11% dei pazienti ricoverati con ildi essere riammesso ino morire entro 30 giorni. A dirlo è una nuova ricerca pubblicata su CMAJ - Canadian Medical Association Journal. Le riammissioni ospedaliere sono comuni e costose, conoscere il tasso di riammissione dopo il ricovero inper-19 e comprendere le relative implicazioni sulle risorse può aiutare con la pianificazione dell'assistenza sanitaria. I ricercatori dell'Università di Alberta hanno esaminato i dati di adulti ricoverati in strutture ospedaliere in Alberta e Ontario per SARS-CoV-2 tra il 1 gennaio 2020 e il 30 settembre 2021. Ontario e Alberta costituiscono la metà della popolazione del Canada. Delle 843.737 persone totali risultate positive al test PCR per SARS-CoV-2, il 5,5% (46.412) degli ...

