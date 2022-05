Ucraina: S.Craxi, 'mio padre ha sempre mandato aiuti e armi a popoli in difficoltà' (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag.(Adnkronos) - "Io sono figlia di un uomo che ha sempre mandato aiuti e armi a popoli in difficoltà". Così Stefania Craxi a Porta a Porta. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag.(Adnkronos) - "Io sono figlia di un uomo che hain". Così Stefaniaa Porta a Porta.

Advertising

ennebi91 : @GigiAdinolfi @fattoquotidiano Adesso se davano a Petrocelli del filoputiniano per non aver votato a favore delle a… - TV7Benevento : Ucraina: S.Craxi, 'mio padre ha sempre mandato aiuti e armi a popoli in difficoltà' - - Maria32238841 : Ma in Italia siamo proprio scemi: tanti sforzi per mandare via il Petrocelli e poi nominiamo al suo posto la Craxi… - Apollo_MX5 : RT @ErmannoKilgore: Cioè è stato cacciato @vitopetrocelli lasciato solo e emarginato dal #M5S e da @GiuseppeConteIT perché votó contro all’… - algirone : RT @ultimenotizie: 'La nostra pozione sull'#Ucraina non piace, ne prendiamo atto'. Lo ha dichiarato il leader del #M5s Giuseppe #Conte, al… -