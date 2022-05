Tragedia asilo: Primo tragico bollettino medico ufficiale (Di mercoledì 18 maggio 2022) L'Aquila - La Direzione Medica di Presidio, all’esito della grave Tragedia che si è verificata oggi pomeriggio dinanzi alla Scuola dell’Infanzia “Primo Maggio” di Pile (frazione di L’Aquila) comunica il seguente bollettino alle h. 17:45 I bambini coinvolti sono 6. Il Servizio 118 è accorso subito con quattro ambulanze ed un’eliambulanza. Purtroppo 1 bimbo è deceduto durante il trasporto in Ospedale per il grave trauma subito nonostante le manovre rianimatorie eseguite tempestivamente 1 bimba in gravi condizioni è stata già trasferita tramite elisoccorso al Policlinico Gemelli E’ già in corso il trasferimento con eliambulanza sempre al Policlinico Gemelli per 1 altro bimbo Un ulteriore bambino sarà trasferito all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù tramite ambulanza Per due gemellini si stanno tutt’ora completando gli accertamenti. Presso ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 18 maggio 2022) L'Aquila - La Direzione Medica di Presidio, all’esito della graveche si è verificata oggi pomeriggio dinanzi alla Scuola dell’Infanzia “Maggio” di Pile (frazione di L’Aquila) comunica il seguentealle h. 17:45 I bambini coinvolti sono 6. Il Servizio 118 è accorso subito con quattro ambulanze ed un’eliambulanza. Purtroppo 1 bimbo è deceduto durante il trasporto in Ospedale per il grave trauma subito nonostante le manovre rianimatorie eseguite tempestivamente 1 bimba in gravi condizioni è stata già trasferita tramite elisoccorso al Policlinico Gemelli E’ già in corso il trasferimento con eliambulanza sempre al Policlinico Gemelli per 1 altro bimbo Un ulteriore bambino sarà trasferito all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù tramite ambulanza Per due gemellini si stanno tutt’ora completando gli accertamenti. Presso ...

