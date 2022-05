Tempio di Adriano a Roma da oggi dedicato anche a Vibia Sabina (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – Non più ‘soltanto’ Tempio di Adriano ma Tempio di Vibia Sabina e Adriano: da oggi il monumento antico di piazza di Pietra a Roma, sede della locale Camera di Commercio, è reintitolato con i nomi sia dell’imperatore che della imperatrice sua consorte, per “restituire alle donne il loro ruolo nella Storia”, come recita l’iniziativa battezzata oggi nella Capitale, corredata anche dagli interventi della scrittrice Dacia Maraini e dell’attore e regista Gabriele Lavia. E come prezioso ‘regalo’ da parte del parco archeologico di Villa Adriana, la statua marmorea di Vibia Sabina resterà esposta per un mese nel Tempio di piazza di Pietra. Una storia complessa, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – Non più ‘soltanto’dimadi: dail monumento antico di piazza di Pietra a, sede della locale Camera di Commercio, è reintitolato con i nomi sia dell’imperatore che della imperatrice sua consorte, per “restituire alle donne il loro ruolo nella Storia”, come recita l’iniziativa battezzatanella Capitale, corredatadagli interventi della scrittrice Dacia Maraini e dell’attore e regista Gabriele Lavia. E come prezioso ‘regalo’ da parte del parco archeologico di Villa Adriana, la statua marmorea diresterà esposta per un mese neldi piazza di Pietra. Una storia complessa, ...

